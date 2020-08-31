"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте

По мнению поклонников украинской певицы Тины Кароль, она выбрала неудачное платье для первого эфира четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали подборку снимков, сделанных во время съемок первого выпуска четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

Певица вела первый эфир шоу "Танцы со звездами".

"В последних летних днях есть одно преимущество – возвращение любимого шоу "Танці з зірками". Четвертый сезон стартовал 30 августа на канале 1+1, интригуя и обещая множество сюрпризов", – говорится в описании поста.

На фото Тина Кароль запечатлена в белом платье с глубоким декольте.

Поклонники певицы раскритиковали ее образ.

"Платье уродует очень красивую женщину... Увы..." – написала shtykovao.

"Тина, ну если уже такое декольте, то подыми ты грудь, ну что же они висят у тебя, как груши на дереве! Ты такая красивая, но разве не видишь, что это плохо!!!" – отметила dontsovaantonina.

"Позорище. К чему такой вырез?" – прокомментировала bagirovaeleonora11.

"Порно-звезда", – написала korolekjane.

"Тина! У меня такой сын, как у вас, – сверстник... Когда он вас увидел на шоу, то спросил, что говорит Вениамин вам, когда вы так выглядите на телевидении? Я не смогла ответить, и спрашиваю теперь у вас. Вы такая красивая женщина, разве на самом деле вам такой образ подходит?" – спросила sachinska.

"Очень вульгарно выглядит. Фу-фу-фу", – отметил andy_pinchuk.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. У певицы есть 11-летний сын Вениамин.