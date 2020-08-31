"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте

На фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали подборку снимков, сделанных во время съемок первого выпуска четвертого сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".
Певица вела первый эфир шоу "Танцы со звездами".
"В последних летних днях есть одно преимущество – возвращение любимого шоу "Танці з зірками". Четвертый сезон стартовал 30 августа на канале 1+1, интригуя и обещая множество сюрпризов", – говорится в описании поста.
На фото Тина Кароль запечатлена в белом платье с глубоким декольте.
Поклонники певицы раскритиковали ее образ.
"Платье уродует очень красивую женщину... Увы..." – написала shtykovao.
"Тина, ну если уже такое декольте, то подыми ты грудь, ну что же они висят у тебя, как груши на дереве! Ты такая красивая, но разве не видишь, что это плохо!!!" – отметила dontsovaantonina.
"Позорище. К чему такой вырез?" – прокомментировала bagirovaeleonora11.
"Порно-звезда", – написала korolekjane.
"Тина! У меня такой сын, как у вас, – сверстник... Когда он вас увидел на шоу, то спросил, что говорит Вениамин вам, когда вы так выглядите на телевидении? Я не смогла ответить, и спрашиваю теперь у вас. Вы такая красивая женщина, разве на самом деле вам такой образ подходит?" – спросила sachinska.
"Очень вульгарно выглядит. Фу-фу-фу", – отметил andy_pinchuk.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. У певицы есть 11-летний сын Вениамин.