"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве

Поклонники украинской певицы Тины Кароль сравнили ее школьное фото со снимком сына исполнительницы, 11-летнего Вениамина.

На официальной странице фан-клуба украинской певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали ее школьное фото. Они поместили его рядом со снимком сына певицы, Вениамином.

"Всех поздравляем с 1 сентября! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением. Легкой учебы", – говорится в подписи к снимку.

Подписчики отметили, что Тина Кароль и ее сын очень похожи.

"Как похожи с Тиной. Одно лицо. С первым днем осени, ребята! Счастья всем!" – написала fredaaster777.

"Он очень похож на Тину. С началом нового учебного года!" – прокомментировала vale4kador.

Сына Вениамина Тина Кароль родила 18 ноября 2008 года от продюсера Евгения Огира, за которого вышла замуж в 2008 году на Мальдивах. Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.