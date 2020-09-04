"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов

Украинская певица Тина Кароль позировала в постели.

На официальной странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали ее фото, для которого певица позировала в свитере и без трусов.

Исполнительница позировала в постели, прикрывшись одеялом. Фото было сделано для сентябрьского номера украинского журнала Vogue.

"Какая-то нереально атмосферная фотка, нежно-сексуальная, но без перебора!" – написала alina__kolesnik___.

"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!" – заявила iva__novna.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. У певицы есть 11-летний сын Вениамин.