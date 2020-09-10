Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2020
 
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Скульптор изобразил Тину Кароль в образе ангела для ее альбома "Найти своих"

Украинская певица Тина Кароль показала скульптуру со своим изображением, символизирующую стойкость духа и хрупкость бытия.

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Релиз новой пластинки Тины Кароль состоится 18 сентября
Релиз новой пластинки Тины Кароль состоится 18 сентября 
Фото: tinakarol_fantina / Instagram

На странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram обнародовали фото обложки ее нового альбома "Найти своих". На ней изображена портретная скульптура певицы авторства Владимира Цисарика. 

"Скульптура, созданная для обложки альбома, символизирует стойкость духа и хрупкость бытия. Портрет Тины Кароль, обрамленный в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли, символизируют простую истину: ты можешь устоять даже на хрупком крыле, если твой собственный мир полон и стоек. Обложка альбома "Найти своих" – это уникальное слияние двух разных искусств: скульптуры и музыки, камня и воздуха", – говорится в посте.

Релиз пластинки состоится 18 сентября. 

"Найти своих" – седьмой студийный альбом певицы, посвященный 15-летию творческой деятельности.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. 

Теги: скульптура, Тина Кароль, певица, альбом
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