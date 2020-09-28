"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"

Украинская певица Тина Кароль надела платье с драпировкой на шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

На официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram разместили ее фото с телеведущим Юрием Горбуновым, сделанное во время пятого эфира седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Певица надела платье с драпировкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ь Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 27 Сен 2020 в 11:03 PDT

Поклонники раскритиковали образ певицы.

"Платье – просто жах", – написала morozovaantonina.

"Что за штора на Тине? Не знаю, кто ее одевает, но знаю, что у нас куча хороших стилистов... Я думаю, что можно и воспользоваться советом профессионалов", – отметила prytyka.

"Мне кажется, она прячет животик", – заявила zulfiezekiryaeva.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.