Украинская певица Тина Кароль получила звезду на Аллее славы в Киеве по случаю выхода альбома "Найти своих".

В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль. Фото разместили на ее канале в Instagram.

"Открытие звезды Тины Кароль в честь выхода альбома "Найти своих", – говорится в посте.

Аллея звезд в Киеве расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади.

Тина Кароль 17 сентября выпустила мини-фильм на три первые песни альбома "Найти своих" по случаю 15-летия на сцене. Это 12-й альбом исполнительницы.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.