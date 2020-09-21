Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2020
 
Новости

"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины

Украинская певица Тина Кароль в интервью программе "Светская жизнь" на "1+1" призналась, что думает о личной жизни и мечтает о дочери.

Тина Кароль: Время идет, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться
Тина Кароль: Время идет, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться
Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в интервью программе "Светская жизнь" на "1+1", которое дала в своем загородном доме, заявила, что в ее жизни уже есть место мужчинам.

"Время идет, не знаю, я же должна чем-то и кем-то вдохновляться, кроме цветов и огорода своего. Я, во-первых, желаю всем девушкам счастья, а себя считаю молодой для того, чтобы найти, возможно, свою пристань", – поделилась певица.

Тина Кароль призналась, что мечтает о дочери.

"Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь", – сказала она.

15 июня 2008 года Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин. 

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. 

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

Теги: любовь, Тина Кароль, певица, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Елена ПОСКАННАЯ
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Что сейчас с Кернесом и сможет ли он участвовать в выборах мэра Харькова?
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Считаю себя молодой для того, чтобы найти свою пристань". Тина Кароль заявила, что в ее жизни есть место для мужчины
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS