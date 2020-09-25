  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео

На съемках трилогии украинской певицы "Тины Кароль" "Найти своих" был использован кран со стометровой стрелой – с его помощью был снят трюк с падающим с моста автомобилем.

Украинская певица Тина Кароль 24 сентября на своем канале в YouTube обнародовала видеобэкстейдж съемок кинотрилогии "Найти своих".

По словам режиссера-постановщика Станислава Морозова, чтобы снять падающий с моста автомобиль, на съемках был задействован кран со стометровой стрелой.

"Мы строили розовое озеро, мы строили солончаки, использовали самые необычные устройства, чтобы заставить транспортные средства левитировать", – рассказал Морозов.

Продюсер трилогии Павел Романюк сообщил, что съемки происходили в будни после 16.00 в Киеве.

"Мы перекрывали мост, катались на машине", – рассказал он.

Художник-постановщик Александра Патока сообщила, что на съемках трилогии также были задействованы каскадеры. Съемки трилогии длились пять дней.

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Видео: Тіна Кароль / YouTube

Премьера кинотрилогии "Найти своих" состоялась 17 сентября. В нее вошли три первые песни из нового альбома певицы, который посвящен 15-летию ее музыкальной карьеры.