  Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии "Найти своих". Видео

Украинская певица Тина Кароль 24 сентября на своем канале в YouTube обнародовала видеобэкстейдж съемок кинотрилогии "Найти своих".
По словам режиссера-постановщика Станислава Морозова, чтобы снять падающий с моста автомобиль, на съемках был задействован кран со стометровой стрелой.
"Мы строили розовое озеро, мы строили солончаки, использовали самые необычные устройства, чтобы заставить транспортные средства левитировать", – рассказал Морозов.
Продюсер трилогии Павел Романюк сообщил, что съемки происходили в будни после 16.00 в Киеве.
"Мы перекрывали мост, катались на машине", – рассказал он.
Художник-постановщик Александра Патока сообщила, что на съемках трилогии также были задействованы каскадеры. Съемки трилогии длились пять дней.
Премьера кинотрилогии "Найти своих" состоялась 17 сентября. В нее вошли три первые песни из нового альбома певицы, который посвящен 15-летию ее музыкальной карьеры.