Бульвар Шоубиз
 
01 октября, 2020
 
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Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я

По словам украинской певицы Тины Кароль, она не исключает, что не сможет ответить взаимностью на чувства мужчины.

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Тина Кароль: Время покажет
Тина Кароль: Время покажет
Фото: tinakarol_fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в интервью ЖВЛ, которая вышла на "1+1" 1 октября, сообщила, что сейчас ее счастье заключается в гармонии.

Певица отметила, что допускает мысль о том, что рядом с ней появится любимый человек.

"Тут сложно сейчас об этом говорить. Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я. Сейчас я такая серьезная, говорю об этом, а потом не смогу", – рассказала артистка.

15 июня 2008 года Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

Теги: любовь, Тина Кароль
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