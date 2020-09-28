"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями

По словам украинской певицы Тина Кароль, у нее с родителями разные взгляды на жизнь.

Украинская певица Тина Кароль редко встречается с родителями. Об этом она рассказала в эфире программы "Зірковий шлях", которая вышла 28 сентября на канале "Украина".

"Часто не получается. Мы разные. У нас разные взгляды на жизнь, но традиции надо беречь. Для нас традиция – это Рождество, Пасха и день рождения мамы. Папа любит отмечать свой день рождения на работе", – сообщила певица.

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В июне 2020 года президент Украины Владимир Зеленский удостоил певицу орденом княгини Ольги ІІІ степени.

17 сентября певица выпустила фильм-трилогию "Найти своих". В честь выхода одноименного альбома в Киеве открыли именную звезду Тины Кароль.