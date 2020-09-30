"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила фото с блокнотом с изображением символа ее нового альбома "Найти своих".
Подписчики отметили, что эмблема напоминает им изображение зуба.
"Картинка похожа на зуб с корнем", – написала nadenkavl.
"Зуб с корнем", – отметила allakravtsova.
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Тина Кароль 17 сентября выпустила мини-фильм на три первые песни альбома "Найти своих" по случаю 15-летия на сцене. Это 12-й альбом исполнительницы. На обложке альбома певицу изобразили в виде ангела.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.