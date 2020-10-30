"Трудяга". Тина Кароль села на шпагат

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала растяжку.

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль разместили видео, снятое на репетиции выступления исполнительницы.

Тина Кароль в туфлях на каблуках, пританцовывая, прошлась по сцене и села на шпагат.

"Неустанное служение своему делу и понимание моей неусидчивости", – говорится в подписи к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Репетиция * #ТинаКароль #tinakarol Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 29 Окт 2020 в 6:52 PDT

"Всегда трудяга", – отметила подписчица solovyova.viktoria.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.