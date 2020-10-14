Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2020
 
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Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК

Украинский клипмейкер и режиссер Дима Манифест, режиссер клипов Оли Поляковой, Тины Кароль, Dzidzio, ТНМК, скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.

Манифест умер в 30 лет
Манифест умер в 30 лет
Фото: Дмитрий Шмурак / Facebook

Умер украинский клипмейкер и режиссер Дима Манифест. Об этом в Facebook 13 октября  сообщил его коллега Денис Шаповал.

"Мы колесили на кабриолете по пустыне в Дубаи, лазили по крышам Невского проспекта в Питере, лежали под Эльфелевой башней в Париже. А сколько клипов и реклам сняли. Сложно найти в наше время таких амбициозных парней, как Дима. Покойся с миром, братик! Ты навсегда останешься в памяти светлым человеком с твердой верой в себя!" – написал он.

https://www.facebook.com/shapovaldenn/posts/1495970410610724

Менеджер Игорь Бахмацкий в посте в Facebook написал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Рано ушел! Талантливый был человек Дима Манифест. R.I.P. Всего лишь 30... Рак не выбирает возраст, но очень жаль, что так рано", – написал он.

https://www.facebook.com/ibahmatsky/posts/3693766353989403

Прощание с покойным состоится в пятницу, 16 октября, сообщает ТСН.

Дмитрий Манифест был основателем видео-продакшна полного цикла Manifest Production. Он снял клипы для украинских исполнителей Оли Поляковой, Тины Кароль, Dzidzio, ТНМК, "Друга ріка", "Антитіла", в качестве оператора и режиссера работал над сериалом "Великі Вуйки" для "1+1". 

Теги: смерть, Друга ріка, режиссер, онкология, Тина Кароль, ТНМК, Оля Полякова, Антитіла, Dzidzio, Дима Манифест
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