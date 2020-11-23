Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2020
 
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"Женская любовь". Тина Кароль исполнила откровенный танец с Саниной на шоу "Танцы со звездами". Видео

Украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Тина Кароль 22 ноября в эфире этого проекта вышла на паркет в качестве танцовщицы. Видео разместили на YouTube-канале "Танці з зірками". Тина Кароль танцевала вместе с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной и хореографом Дмитрием Жуком. Под композицию Lady In Red из репертуара Криса де Бурга они исполнили румбу. По сюжету номера первой с Жуком танцевала Санина, затем – Тина Кароль, а в финале две певицы остались вместе. Все судьи поставили участникам 10 балов. "Слишком красиво, чтобы как-то оценивать", – сказал хореограф Влад Яма. Его коллега Григорий Чапкис отметил, что не ждал такого финала. "Аmour féminin", – отметила балерина Екатерина Кухар. В переводе с французского это означает "женская любовь". А телеведущая Леся Никитюк, которая была судьей этого эфира, призналась, что хотела бы присоединиться к Тине Кароль и Саниной на паркете.

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Тина Кароль и Санина танцевали румбу
Тина Кароль и Санина танцевали румбу
Скриншот: Танці з зірками / YouTube

видео

Видео: Танці з зірками / YouTube
Теги: телеведущая, Тина Кароль, шоу, The Hardkiss, танцы, Влад Яма, певица, Юлия Санина, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, хореограф, Григорий Чапкис, танец
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