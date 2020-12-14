После "Танцев со звездами" Санина показала, как проводит время с маленьким сыном

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" отдыхает с супругом Валерием Бебко и их сыном, пятилетним Даниилом.

Санина: Я могу показать тебе мир Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, занявшая второе место на шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1", обнародовала в Instagram фото, сделанные на отдыхе. Она запечатлена катающейся на качелях вместе со своим сыном Даниилом на берегу моря.

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Также она показала снимки, сделанные на фоне огромного аквариума.

"Я могу показать тебе мир", – написала она.

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"Плавати косаткою, заплющивши очі,

Торкатися п‘яткою дна

І злітати вверх,

Падати у хвилі. Одна,

Велика і сумна,

Вона співає про поля за небокраєм,

Яких, на жаль, ніколи не пізнає,

Про міста під дощами,

Про космічнії храми,

Про людей із палкими

І живими серцями", – процитировала Санина собственную песню "Косатка".

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Супруг Саниной, креативный продюсер The Hardkiss Валерий Бебко, поделился в Instagram снимками, сделанными на той же локации.

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Санина родила сына Даниила 21 ноября 2015 года.

Отношения с Бебко у Саниной начались в 2009 году. Они поженились в 2011-м. До 2014-го пара не разглашала свои отношения.