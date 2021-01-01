Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2021
 
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"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь

По словам российской певицы Анны Седоковой, прилетев вечером 31 декабря на концерт, она поняла, что не сможет выступить.

Седокова: Сейчас я лежу, не двигаясь
Седокова: Сейчас я лежу, не двигаясь
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 1 января в Instagram сообщила, что выступала в новогоднюю ночь перед зрителями, выпив перед этим обезболивающее.

"После нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21.00, я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня ждали", – написала артистка.

По словам Седоковой, ей пришлось выпить шесть таблеток обезболивающего, чтобы выйти на сцену. Артистка отметила, что сразу же после концерта вернулась домой.

"Дорога домой была очень сложной. И сейчас я лежу, не двигаясь", – подытожила она.

31 декабря Седокова сообщила, что не сразу смогла вылететь из московского аэропорта Домодедово из-за отмены рейса. Она не уточнила, куда направляется.

Седокова была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале".

В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное".

С начала 2020 года певица презентовала пять новых треков и выпустила книгу "Я сильная, я справлюсь", в которой рассказала о своей жизни. Это вторая книга артистки – в 2010 году она презентовала книгу "Искусство соблазнения".

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Теги: Новый год, здоровье, концерт, Анна Седокова, певица
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