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ПОЛИТИКА

Притула рассказал, есть ли у него президентские амбиции

По словам бывшего кандидата в мэры Киева от "Голоса" Сергея Притулы, у него есть "огромное желание что-то менять в этой стране".

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Притула: Посмотрим, как будет проходить объединение патриотических сил
Притула: Посмотрим, как будет проходить объединение патриотических сил
Фото: hromadske.ua

Шоумен, бывший кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула в интервью hromadske, которое вышло 11 ноября, рассказал о своих политических планах.

На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Притула заявил, что у него есть "огромное желание что-то менять в этой стране".

"Какие дадут мне Бог и народ для этого рычаги, я не знаю. Я однозначно понимаю, что следующая парламентская кампания – это то, к чему я уже готовлюсь", – сказал Притула.

Ведущий отметил, что президентская кампания должна пройти раньше.

"Ну посмотрим, как будет проходить объединение патриотических сил, кто из всего этого патриотического фронта решится пойти на выборы, кто осознает, что его больше могут не выбрать президентом, и возможно, будут какие-то изменения в поведении. Я не знаю, давайте подождем. Сейчас я не готов разбрасываться какими-то намерениями", – сказал политик.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

6 ноября в территориальной избирательной комиссии сообщили, что выборы мэра Киева в первом туре выиграл действующий городской голова Виталий Кличко. Притула занял третье место.

Следующие президентские и парламентские выборы должны пройти в 2024 году.

Теги: выборы, политика, местные выборы, Сергей Притула
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