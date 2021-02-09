Притула ушел из руководства партии "Голос" – СМИ

По данным издания "Телеграф", партия "Голос" на съезде 29 января обновила состав политсовета, в том числе было принято решение о прекращении полномочий украинского шоумена Сергея Притулы, который был заместителем главы партии и членом политсовета.

Перед съездом Притула попал в скандал, связанный с выходом шоу, формат которого похож на проект, который с 2015 года выпускают в России Фото: Голос / Facebook

Украинский шоумен Сергей Притула больше не является заместителем главы партии "Голос" и не входит в состав ее политсовета. Такое решение было принято на съезде партии 29 января, пишет издание "Телеграф", ссылаясь на свои источники во фракции "Голоса" в Верховной Раде.

По данным издания, на съезде партия полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. Других деталей источник журналистов не сообщал.

На официальном сайте "Голоса" по итогам съезда информировали, что глава партии, нардеп Кира Рудик презентовала делегатам "Национальный план "Голоса" на 2021 год".

О причинах ухода Притулы собеседник "Телеграфа" не упоминал.

В конце января шоумен попал в скандал, связанный с выходом шоу "Где логика?" на "Новом канале". Премьера программы запланирована на 9 марта, ведущий – Притула. Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

Маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан отметила, что у украинского телеканала нет договоренностей с россиянами и что в РФ производят ряд шоу по адаптированным форматам. На вопрос, кому принадлежат права на формат шоу "Где логика?", Балабан ответить не смогла.

Притула 28 января сообщил, что в следующих сезонах проекта не будет участвовать, если выяснится, что его разработали в России.