Притула: Если за проектом "Где логика?" реально торчат российские ушки, ноги моей в следующих сезонах не будет

Украинский шоумен Сергей Притула заявил, что попросил руководство "Нового канала" сообщить ему конечного бенефициара формата шоу "Где логика?". Если выяснится, что его разработали в России, он не будет участвовать в следующих сезонах.

Притула: Зрада неслась как снежный ком, и Facebook-сообщество начало активно забивать гвозди в виртуальный гроб моей карьеры и репутации! Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский телеведущий Сергей Притула заявил в Facebook 27 января, что если выяснится российское происхождение формата шоу "Где логика?", он не будет участвовать в следующих сезонах.

Притула отметил, что спрашивал у руководства "Нового канала", является формат шоу оригинальным или адаптированным.

"Был ли я в курсе, что этот формат идет в Рашке? А как же! Еще когда мы только снимали проект и выкладывали фотки в соцсетях, мне писали об этом и о ведущем Азамате [Мусагалиеве]. Но там так же идут и "Кто сверху?", и "Интуиция", и "Голос страны", и "Х-фактор". Потому что формат покупается где-то за границей, а затем адаптируется в разных странах. Когда Дмитрий Чекалкин написал о приобретении франшизы у [российского канала] ТНТ, я сломя голову побежал к руководству [Нового] канала за разъяснением и мне четко объяснили, что никаких договоров между "Новым" и ТНТ нет в природе!" – заявил ведущий.

Но, по словам ведущего, скандал в соцсетях не утихал.

"Зрада неслась как снежный ком, и Facebook-сообщество начало активно забивать гвозди в виртуальный гроб моей карьеры и репутации! Стал "псевдо" мой патриотизм, на ноль умножились годы, посвященные популяризации украинского языка, а волонтерская деятельность называлась пиаром и прикрытием для темных дел по продаже души кремлевским старцам!" – заявил он.

Ведущий отметил, что обратился к "Новому каналу" повторно с вопросом, где канал покупал формат шоу, и ему ответили, что правообладатель формата – британская компания.

"Но я – парень настырный и, имея перед глазами кейс "Лиги смеха" (в январе стало известно, что украинская студия "Квартал 95" продала франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС. В студии заявили, что "Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights. – "ГОРДОН"), обратился к руководству с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта, потому что есть информация, что продукт разрабатывался в рашн Камеди (Comedy Club. – "ГОРДОН"). Собственно, по состоянию на сейчас я в режиме ожидания ответа. И в случае, если за этим продуктом реально торчат российские ушки, ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет", – подчеркнул Притула.

9 марта на "Новом канале" состоится премьера шоу "Где логика?", ведущим которого будет Притула. Шоу с аналогичным названием и в таком же формате с 2015 года выходит на российском телеканале ТНТ. Его выпуском занимается Comedy Club Production.

Маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан отметила, что у украинского телеканала нет договоренностей с россиянами. Она отметила, что в РФ производят ряд шоу по адаптированным форматам. На вопрос, кому принадлежат права на формат шоу "Где логика?", Балабан ответить не смогла.