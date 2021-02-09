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НАБУ закрыло производство о якобы хищении Порошенко, Байденом и Обамой $100 млрд – адвокат

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, которое открыли по заявлению народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина и группы народных депутатов. В заявлении утверждалось, что экс-президент США Барак Обама, нынешний глава Белого дома Джо Байден, а также пятый президент Петр Порошенко "расхитили $100 млрд", рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

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Головань: Эта история яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния России провокационные заявления и расследования
Головань: Эта история – яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния России провокационные заявления и расследования
Фото: eurosolidarity.org

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство о якобы хищении $100 млрд политическими деятелями США и пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

Об этом адвокат Порошенко Игорь Головань заявил на пресс-конференции 9 февраля, пишет агентство "Интерфакс-Украина"

"Как нам стало известно, 25 января этого года было закрыто Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство, зарегистрированное по заявлению народного депутата [от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената] Кузьмина и группы народных депутатов... по факту того, что группа политических деятелей США, [экс-президент США Барак] Обама, [нынешний глава Белого дома Джо] Байден, а также Петр Порошенко осуществили расхищение $100 млрд", – сказал Головань. 

По его словам, заявление нардепов, по которому открыли уголовное производство, было зарегистрировано в декабре 2019 года. 

Кузьмин об открытии уголовного производства заявлял в Facebook 29 января 2020-го. Он утверждал, что речь идет о хищении средств международной финансовой помощи. 

Головань пояснил, что основанием для заявления Кузьмина и группы депутатов стала информация российских СМИ и блогеров, которые ссылались на якобы утверждение личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о расхищении $100 млрд. 

"В самом твите Джулиани не идет речь о расхищении $100 млрд. Ничего подобного там нет. Такая клевета была для того, чтобы причинить вред отношениям с США, осуществить влияние на выборы в США, навредить каким-то образом на то время еще кандидату в президенты господину Байдену", – сказал Головань. 

"Эта история – яркий пример того, как фабрикуются агентами влияния государства-агрессора – России эти провокационные заявления и расследования", – резюмировал он. 

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

26 января Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена по решению Печерского райсуда Киева были зарегистрированы уголовные производства в отношении его и ПорошенкоНовиков 3 февраля сообщил, что уголовные производства открыли "в авральном порядке" и так же быстро закрыли.  В Офисе генпрокурора сообщили в тот же день, что уголовных производств в отношении Порошенко и Байдена не открывали

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Петр Порошенко, Украина, Барак Обама, Джо Байден, НАБУ, уголовное производство, Игорь Головань, ГБР
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