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ПОЛИТИКА

Зеленский о Порошенко: Монополист патриотизма, отец и мать украинского государства всех запутал

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на противоречия в позиции его предшественника Петра Порошенко по ситуации с введением санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Зеленский Порошенко: Возможно, я вас удивлю, но с вами всем и все давно понятно
Зеленский – Порошенко: Возможно, я вас удивлю, но с вами – всем и все давно понятно
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге 5 февраля, говоря о санкциях против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, обратился к пятому президенту страны Петру Порошенко.

Влог Зеленского опубликован на его странице в Facebook. 

Глава государства не называл имени своего предшественника, но дал понять, что говорит о Порошенко.

"Отдельно я хочу обратиться к одному народному депутату – известному монополисту патриотизма, отцу и матери украинского государства, где все начинали он и его команда: и основание Запорожской Сечи, и безвиз, и крещенье Киевской Руси. Дорогое вы "наше все", скажу вам так: многообразие хорошо для ваших карамелек и печенюшек, но не для мнения и позиции. Вы всех нас запутали", – сказал Зеленский. 

Он считает противоречивой позицию Порошенко про санкциям против каналов. 

"С одной стороны, вы говорите, что решение СНБО [по санкциям] незаконно, а с другой – спрашиваете почему мы не сделали этого раньше? Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли как сделали это в 2017 году? Вы говорите, что сами хотели это сделать (хотя, по-вашему это незаконно) – хотели, но не смогли, потому что начались выборы", – начал президент. 

"Главный вопрос: вы заявили, что всегда боролись с российской пропагандой и в целом поддерживаете это решение. Напомню, по вашему мнению – незаконное. Но которое, по-вашему же мнению, давно надо было сделать. Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами, этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла Roshen? Что же это? Какая-то хитрая стратегия? Настолько хитрая, что никому не понятная? Возможно, я вас удивлю, но с вами – всем и все давно понятно", – резюмировал Зеленский. 

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Порошенко заявил 3 февраля, что закон запрещает вводить санкции против граждан Украины. В то же время он "политически поддержал" решение Зеленского применить ограничительные меры и посетовал, что Зеленский два года тянул с введением санкций. 

Позже экс-президент отметил, что поздравляет СБУ с проведенной антитеррористической операцией, и добавил, что два года назад спецслужба такой информации, которая сейчас позволила ввести санкции, ему не предоставила.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что при Порошенко санкции не ввели, так как у того "не хватило политической воли"

Теги: Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, Roshen, СНБО, Владимир Зеленский, ZIK, видеоблог, NewsOne, ОПЗЖ
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