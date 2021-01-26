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Против Порошенко и Байдена открыли два уголовных производства – адвокат

Два новых уголовных производства против пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена открыли из-за их вероятного вмешательства в работу генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

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Два уголовных производства против Порошенко (справа) и Байдена (слева) открыли 22 января в США
Два уголовных производства против Порошенко (справа) и Байдена (слева) открыли 22 января в США
Фото: EPA

Против пятого президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена открыли два уголовных производства. Об этом 26 января рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань во время брифинга, видео опубликовал "5 канал" .

"22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена", – заявил  адвокат.

Головань выразил мнение, что таким образом внефракционный нардеп Андрей Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть "пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США".

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов. "ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Теги: США, Украина, Джо Байден, инаугурация, президент, адвокат, Игорь Головань
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