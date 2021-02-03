Два новых уголовных производства, в которых фигурируют Байден и Порошенко, закрыли – адвокат

26 января адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации президента США Джо Байдена были зарегистрированы уголовные производства в отношении самого Байдена и Порошенко. Сегодня другой адвокат экс-президента Украины Илья Новиков сказал, что производства уже закрыты.

Два уголовных производства, в которых фигурируют пятый президент Украины Петр Порошенко и президент США Джо Байден, открытые в январе, закрыли. Об этом адвокат Порошенко Илья Новиков рассказал на пресс-конференции 3 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

26 января адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена были зарегистрированы уголовные производства в отношении его и Порошенко.

Уголовные производства открыли по решению Печерского районного суда Киева от 11 сентября 2020 года. В суде заявляли, что удовлетворили жалобу адвоката Александра Телешецкого, который действует в интересах внефракционного нардепа Андрея Деркача, и обязали уполномоченных лиц Офиса генпрокурора открыть производства. В заявлении говорилось о признаках уголовного преступления в действиях "отдельных представителей международных организаций", без указания их фамилий, уверяли в суде.

"Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда Байден уже начал выполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты", – сказал Новиков.

Деркач в прошлом году опубликовал записи якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.