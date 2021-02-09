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Песков об анонсе акции сторонников Навального с фонарями: В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем

Спикер президента РФ Дмитрий Песков не смог сказать, является ли предложение соратников российского оппозиционера Алексея Навального выйти 14 февраля во дворы домов призывом к несанкционированной санкции.

Песков: Безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности
Песков: Безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности
Фото: ЕРА

Российские правоохранители будут привлекать к ответственности за нарушения на акции протеста 14 февраля, если такие будут. Об этом спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 февраля, сообщает "Медуза".

При этом Песков не смог ответить, является ли предложение сторонников оппозиционного политика Алексея Навального выйти на улицы с включенными фонарями призывом к несанкционированной акции.

"Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", – заявил он.

Соратники Навального призвали жителей больших российских городов вечером 14 февраля в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона. Фотографии с акции руководитель штабов Навального Леонид Волков предложил выкладывать в соцсетях.

Массовые акции протеста в России начались после ареста Навального в январе. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше". В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, митинг, акции протеста
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