В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов

Решение о запрете вещания в Латвии 16 российских телеканалов, среди которых REN TV Baltic и NTV Mir Baltic, вступит в силу 10 февраля, сообщили в Национальном совете по радио- и телевещанию Латвии.

Регулятор в Латвии за два дня заблокировал ретрансляцию 17 российских каналов Фото: depositphotos.com

9 февраля Национальный совет по радио- и телевещанию Латвии (NEPLP) принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 российских телеканалов, сообщил глава регулятора Ивар Аболиньш в Twitter.

В релизе, опубликованном на сайте NEPLP указано, что под запрет попали: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life.

По словам Аболиньша, решение приняли, так как не удалось установить, кто представляет эти каналы в Латвии. Оно вступит в силу 10 февраля.

"В целях защиты латвийского информационного пространства NEPLP активизирует проверку всех программ в реестре ретранслируемых программ в Латвии и, если будут выявлены подобные случаи, будет действовать соответствующим образом", – отметил он.

NEPLP šor * t pie * ma l * mumu izsl * gt no Latvij * retransl * jamo programmu saraksta 16 programmas, taj * skait * REN TV Baltic un NTV Mir Baltic.



L * mums pie * emts, jo nav izdevies ieg * t inform * ciju, ka Latvij * š * s programmas visp * r k * ds p * rst * v * tu. — Ivars * boli * š (@Ivars_Abolins) February 9, 2021

Накануне регулятор запретил на год вещание телеканала "РТР-Россия". Его также запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году.

Решение латвийского регулятора о запрете "РТР-Россия" приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Минкульта Александр Ткаченко поблагодарил Латвию за этот шаг и назвал его хорошим примером для других стран.

В МИД России решение о запрете ретрансляции канала считают "политическим демаршем".