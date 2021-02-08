В Латвии на год прекратили ретрансляцию телеканала "Россия-РТР". Ведущая ток-шоу называла Украину "террористическим государством"

В Национальном совете электронных СМИ Латвии заявили, что защищают свое информационное пространство.

В Латвии на год запретили ретрансляцию российского телеканала "Россия-РТР". Об этом 8 февраля сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш на своей странице в Twitter.

По его словам, решение ведомства вступит в силу с 15 февраля.

"Мы свое информационное пространство защищаем, защищали и будем защищать", – говорится в сообщении.

Mēs savu informatīvo telpu aizsargājām, aizsargājam un aizsargāsim.



NEPLP šorīt pieņēma lēmumu no 15.februāra uz gadu aizliegt RTR Rossija retranslāciju Latvijas teritorijā. — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 8, 2021

Совет по электронным СМИ уже принимал подобные меры в отношении телеканала "РТР-Россия". Его также запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году.

По информации DELFI, телеканал попал под санкции из-за ток-шоу "60 минут". Летом в отношении канала назначили проверку за выпуск программы, ведущая которого Ольга Скабеева, в частности, назвала Украину "террористическим государством", а пятого президента Украины Петра Порошенко – "террористом". Она также призывала ввести в Украину российские войска, которые и так действуют на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.