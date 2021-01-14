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ПОЛИТИКА

Нацкомиссия проверит телеканал NewsOne из-за заявлений о "необходимости защиты русскоязычного населения" Украины

В программе телеканала NewsOne журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек сделал заявления, которые, по мнению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, нарушают украинское законодательство и могут расцениваться как разжигание межнациональной розни.

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Пиховшек в эфире NewsOne рассуждал об "идеологических врагах" и "упоротых вышиватниках". Нацсовет назначил проверку канала
Пиховшек в эфире NewsOne рассуждал об "идеологических врагах" и "упоротых вышиватниках". Нацсовет назначил проверку канала
Скриншот: NEWSONE / Youtube

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 14 января назначил внеплановую проверку телеканала  NewsOne. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Речь идет о выпуске программы "Эпицентр украинской политики" с ведущей Дианой Панченко 4 января 2021 года, в которой принимал участие журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек.

Основанием для назначения проверки стали заявления Пиховшека о "необходимости защиты русскоязычного населения страны, а также о той части населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка", отметили в Нацсовете.

"Высказывания Пиховшека имеют признаки непосредственных и опосредованных призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в частности через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций с признаками агрессивного противостояния ("убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги") "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, которые проживают в Украине", – говорится в сообщении.

При этом, отмечает Нацсовет, ни ведущая, ни другие участники программы не отреагировали на нарушения и не пытались их прекратить или исправить, "что может оказывать значительное влияние языка вражды на аудиторию". В Нацсовете добавили, что субъективное освещение языковой ситуации в Украине может свидетельствовать не только о сознательной позиции Пиховшека, но и о редакционной политике канала. 

Проверка продлится с 8-го по 19 февраля. Нацсовет также обратится в Комиссию по журналистской этике и уполномоченному по защите государственного языка с просьбой оценить соблюдение требований законодательства в эфире NewsOne.

Помимо процитированных Нацсоветом фраз, в эфире Пиховшек также заявлял: "Я с отвращением выполняю закон о квотах украинских на телевидении. Но они [власть] заставили меня его выполнять". По его мнению, в Украине "русскоязычный человек объявляется врагом", а "количество упоротых вишиватников остается таким, каким оно и было". Журналист считает, что "нам надо идти таким путем, который завершится формированием русскоязычного гражданского общества Украины".

Это не первый раз, когда регулятор проверяет NewsOne из-за нарушений в эфире. Так, в прошлом году канал проверяли из-за трансляции встречи лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, заявлений о "еврейских дивизиях СС"пренебрежения нормами по распространению объективной информации и других примеров разжигания вражды.

В феврале 2020 года Нацсовет Украины по телерадиовещанию оштрафовал на 106 тыс. грн и вынес предупреждение телеканалу NewsOne за пропаганду войны, а также разжигание национальной, расовой или религиозной вражды.

В 2019 году Нацсовет по телерадиовещанию единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы лишить NewsOne лицензии за "разжигание национальной/расовой/религиозной вражды и ненависти" в связи с анонсированным телемостом с российским каналом "Россия 1". Телемост был отменен.

Теги: русский язык, Вячеслав Пиховшек, украинский язык, Нацсовет, NewsOne, проверки
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