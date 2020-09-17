Телеканал NewsOne проверят из-за заявлений о Стерненко

В эфире телеканала NewsOne ведущие называли одесского активиста Сергея Стерненко "убийцей", что нарушает основы презумпции невиновности, заявили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил программе "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) внеплановую проверку из-за распространения необъективной информации об одесском активистке Сергее Стерненко. Об этом сообщила пресс-служба регулятора 17 сентября.

В Нацсовете подчеркнули, что основанием для проверки стали высказывания ведущих передачи "Противостояние" Вячеслава Пиховшека и Дианы Панченко, имеющих признаки нарушения презумпции невиновности подозреваемого, а также пренебрежение нормами по распространению объективной информации.

Выпуск программы, на которую обратили внимание в Нацсовете, транслировался в прямом эфире 28 августа и с повторами 29-го и 30 августа.

"В ней говорилось о факте совершения физическим лицом Сергеем Стерненко уголовного преступления, причем указанное лицо было названо "убийцей". Поскольку по состоянию на 28–30 августа не было установлено обвинительного приговора суда, который бы вступил в законную силу, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечения доказанности вины, а также признаком нарушения лицензиатом требований пунктов а), в) и с) ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании", – сообщили в ведомстве.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.

31 августа активист сообщил, что возле суда в Одессе на него пытались напасть. По его словам, его хотели облить неизвестной жидкостью. В полиции проинформировали, что речь идет о "жидкости, похожей на мочу". По факту инцидента составили админпротокол.