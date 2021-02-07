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ПОЛИТИКА

Ткаченко объяснил, почему не заблокировали телеканал "Наш"

Совет национальной безопасности и обороны Украины принимал решения по блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на основании документов. Сейчас таких бумаг по поводу телеканала "Наш" нет, сказал министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

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Ткаченко: Невозможно всех запретить
Ткаченко: Невозможно всех запретить
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Телеканал "Наш" не заблокирован, поскольку для этого нет определенных документов, сказал в интервью "Обозревателю" 6 февраля министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

"Во-первых, на телеканал "Наш" не надо идти толпой и выяснять отношения силой. Во-вторых, решение Совета нацбезопасности и обороны было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала "Наш" пока нет", – заявил министр.

Решение о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, по мнению Ткаченко, действительно является исключительным и должно стать триггером для дальнейшей работы над формированием понимания, как нужно очищать, а не зачищать информационное пространство.

"Невозможно всех запретить. Возможно лишь иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не только работу медиа, но и отношения между людьми", – отметил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Телеканал "Наш" вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Теги: санкции, СНБО, Александр Ткаченко, 112 Украина, ZIK, NewsOne, телеканал Наш
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