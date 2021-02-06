Гендиректор канала "112 Украина" баллотируется на довыборах в Раду

Гендиректор канала "112 Украина" Артем Марчевский баллотируется в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы – За жизнь". По его мнению, конфликта интересов из-за работы на канале и партийной деятельности у него нет.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выдвинула генерального продюсера телеканала "112 Украина" Артема Марчевского кандидатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в избирательном округе № 50 Донецкой области. Об этом говорится в заявлении партии от 4 февраля.

Политсила отметила, что Марчевский является руководителем молодежного крыла ОПЗЖ.

В комментарии "Новостям Донбасса" Марчевский подтвердил, что по-прежнему работает генпродюсером "112 Украина". На вопрос, не видит ли он конфликта интересов в сочетании партийной деятельности и работы медиаменеджером, Марчевский ответил, что, по его мнению, конфликта интересов "здесь быть не может".

"Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов – пусть будет так", – заявил он.

Довыборы в парламент в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. Их проводят, потому что Руслан Требушкин сложил депутатский мандат после избрания мэром Покровска Донецкой области.

Марчевский стал генпродюсером телеканала "112 Украина" в 2018 году. Он также соучредитель компании "ГОСТ-media", занимающейся созданием рекламных роликов, клипов, а также ТВ-проектов. До "ГОСТ-media" генпродюсер "112-го" работал на телеканале ZIK. С марта 2013 по ноябрь 2014 работал в компании "ТелеПро". До этого сотрудничал с "1+1 Продакшн".

Телеканал "112 Украина" вместе с ZIK и NewsOne был заблокирован после того, как президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, которому принадлежат эти медиа.