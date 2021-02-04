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Бывший узник Кремля Сущенко будет баллотироваться в Верховную Раду

Журналист Роман Сущенко примет участие в довыборых в 197 округе, он станет кандидатом от "Европейской солидарности".

Против Сущенко в России в 2016 году открыли уголовное дело по статье "шпионаж"
Против Сущенко в России в 2016 году открыли уголовное дело по статье "шпионаж"
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Бывший узник Кремля, журналист Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в 197 округе в Черкасской области. Об этом 4 февраля сообщил сайт ЕС.

Пятый президент Украины, глава политсовета партии Петр Порошенко назвал Сущенко человеком без страха и упрека.

"Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", – сказал Порошенко.

Сущенко – журналист государственного информагентства "Укринформ". Он был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца.

В августе 2020 года Порошенко заявил, что Сущенко будет представлять ЕС на местных выборах. Сущенко прошелот ЕС в Черкасский облсовет, 4 декабря он был избран первым заместителем председателя областного совета.

Теги: Верховная Рада, Россия, Петр Порошенко, выборы, Черкасская область, Роман Сущенко, Европейская солидарность
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