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Сущенко: Моя семья пережила гораздо больше, чем я

Украинский журналист Роман Сущенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что его жена и дочь приложили много усилий, чтобы добиться его освобождения из РФ.

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Сущенко: Мы как-то пытаемся держаться вместе
Сущенко: Мы как-то пытаемся держаться вместе
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Украинский журналист Роман Сущенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что его семья очень тяжело пережила время, когда он незаконно удерживался в России.

"Они пережили, наверное, гораздо больше, чем я. Поскольку для них это была, как и для меня, полная неожиданность. Но их опасения все... Можете себе представить, как воображение работало у людей, которые неожиданно теряют близкого, родного человека, и неизвестно на сколько. То есть, как сказали, 10–20 лет – это был шок. Мне уже супруга потом рассказывала, как все это происходило: подетально и не сразу. Через месяц и через полгода какие-то детали всплывали, потому что если бы я сразу это узнал, это был бы еще больший стресс. С сыном я много общался на эту тему. Сейчас только приходим к каким-то общим знаменателям, вещам, стараемся не вспоминать то время. Поскольку им было очень тяжело", – подчеркнул журналист.

Он отметил, что его жена и дочь приложили много усилий, чтобы добиться его освобождения.

"Конечно, очень достойно себя повела и из этой ситуации вышла дочь моя, которая фактически была на острие как форпост. Она тоже работает в агентстве и постоянно отслеживала всю информацию, продуцировала новости и очень много сделала для моего освобождения. И то же самое супруга. Сыну я писал письма: "Ты же теперь самый главный мужчина. Поэтому защищай наших девочек, учись хорошо. От тебя другого сейчас и не требуется. Держись". Всячески пытался его поддержать в письмах, в разговорах телефонных, которые были раз в три месяца, раз в два месяца: когда как. И он очень стойко выдержал все это. К сожалению, я потерял отца в это время. То есть в 18-м году отец покинул нас. И маме, конечно, тяжело до сих пор. Эта боль не уходит. Но мы как-то пытаемся держаться вместе", – резюмировал Сущенко.

Сущенко: В камере ночью был ад. Полный текст интервью

Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца. 

Сущенко на 20 лет запретили въезжать на территорию России. После возвращения в Украину он сказал, что планирует вновь заниматься журналистикой и помогать украинским политзаключенным.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, ФСБ, политзаключенные, Роман Сущенко
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