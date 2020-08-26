ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сущенко: В момент задержания ФСБшники надели мне мешок на голову. Я начал задыхаться

Украинский журналист Роман Сущенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что на его задержании в Москве присутствовала съемочная группа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве
Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве
Фото: EPA

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во время задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко вывихнули ему руку и сорвали родинку на лице. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В момент, когда произошло задержание, мне надели мешок холщовый на голову. Когда посадили в микроавтобус ФСБ, соответственно, поправляя этот мешок, потому что я начал задыхаться, стал говорить: "Что вы делаете? Как вы обращаетесь с журналистом?" Поправляя этот мешок – а он из грубой холщовой ткани, ужасно пахнущий, – они сорвали родинку", – рассказывает он.

Журналист также сообщил, что на задержании присутствовала съемочная группа.

"Поскольку на момент задержания там присутствовала еще и группа съемочная – несколько человек: один с камерой, второй с микрофоном – кроме этих спецназовцев, я понял, что, наверное, будут снимать, раз камера. Уже были прецеденты до этого: захватывали и так называемых крымских диверсантов, я видел, как Женю Панова избили – и потом под камеры это все", – отметил он.

Сущенко: В камере ночью был ад. Полный текст интервью

Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца. 

Сущенко на 20 лет запретили въезжать на территорию России. После возвращения в Украину он сказал, что планирует вновь заниматься журналистикой и помогать украинским политзаключенным. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, ФСБ, политзаключенные, журналисты, задержание, Роман Сущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Аж свежим воздухом потянуло". Каменских показала, как встречает рассвет
"Аж свежим воздухом потянуло". Каменских показала, как встречает рассвет
Беременная сестра Комарова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная сестра Комарова рассекретила пол будущего ребенка
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Это шоу изменило мою жизнь". Элтон Джон опубликовал фрагмент своего первого выступления в США
"Это шоу изменило мою жизнь". Элтон Джон опубликовал фрагмент своего первого выступления в США
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Почему Винник сидит на руках у девушки?". Горбунов показал, как отпраздновал день рождения. Фото
"Почему Винник сидит на руках у девушки?". Горбунов показал, как отпраздновал день рождения. Фото
  "Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
  "Піккардійська терція" выпустила саундтрек "Розпрощався стрілець" к фильму "Інший Франко". Видео
"Ледяная детка". Леди Гага погрузилась в ванну со льдом
"Ледяная детка". Леди Гага погрузилась в ванну со льдом
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогулке с 14-летней дочерью
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы студии "Квартал 95" Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS