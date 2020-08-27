Сущенко: ФСБшники мне сказали: "У нас есть неоспоримые доказательства вашей вины, чтобы вас упечь в тюрьму на 20 лет"

Украинский журналист Роман Сущенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ угрожали "упечь" его в тюрьму на продолжительный срок.

"От меня требовали сотрудничества. То есть о признании даже речь не шла сразу. Они сказали: "Мы вам вменяем такую вину". Это ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть совершение шпионажа. Они даже не говорили, что "мы вас подозреваем", "не подозреваем". "Мы вам вменяем это. Соответственно, сейчас мы вам предоставим адвоката, который скажет о ваших правах и так далее. Потом мы проведем допрос. Но прежде предлагаем вам сотрудничать. У нас есть неоспоримые доказательства вашей вины и показания. Достаточные, чтобы вас упечь в тюрьму на многие годы", – сказал Сущенко.

По словам журналиста, срок заключения, который ему грозил, озвучил его адвокат.

"Сразу ничего не говорили. Поскольку после всех этих заявлений я [следователю] ничего не ответил. Я просто смотрел на него. Он понял, что я не собираюсь с ним разговаривать. И он говорит: "Сейчас мы пригласим адвоката по назначению". Пригласили такую Сабиеву Сюзанну Викторовну. У меня подозрение есть, что она точно не русская. Меня удивило это имя. И она зашла: такая, молодая, женщина. Она сказала, что по этой статье 10–20 лет", – отметил Сущенко.

Сущенко: В камере ночью был ад. Полный текст интервью

Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца.

Сущенко на 20 лет запретили въезжать на территорию России. После возвращения в Украину он сказал, что планирует вновь заниматься журналистикой и помогать украинским политзаключенным.

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