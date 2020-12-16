Рада прекратила полномочия нардепа Требушкина

Внефракционный нардеп Руслан Требушкин был избран мэром Покровска Донецкой области.

Верховная Рада поддержала проект постановления №4446 о досрочном прекращении полномочий внефракционного нардепа Руслана Требушкина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ранее Требушкин подал заявление о сложении полномочий. На местных выборах он был избран мэром Покровска Донецкой области.

"На очередных выборах меня избрали головой, поэтому прошу поддержать постановление. Хочу всех вас поблагодарить за работу и пригласить к себе в общину в гости. Для меня это будет уже третья каденция, поэтому буду рад вас видеть", – сказал нардеп.

Проект постановления поддержало 327 нардепов.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября. По данным Центризбиркома, за Требушкина, который баллотировался от партии "За майбутнє", проголосовало 35,62% избирателей.