Рада прекратила полномочия нардепа Требушкина

Верховная Рада поддержала проект постановления №4446 о досрочном прекращении полномочий внефракционного нардепа Руслана Требушкина. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Ранее Требушкин подал заявление о сложении полномочий. На местных выборах он был избран мэром Покровска Донецкой области.
"На очередных выборах меня избрали головой, поэтому прошу поддержать постановление. Хочу всех вас поблагодарить за работу и пригласить к себе в общину в гости. Для меня это будет уже третья каденция, поэтому буду рад вас видеть", – сказал нардеп.
Проект постановления поддержало 327 нардепов.
Местные выборы в Украине прошли 25 октября. По данным Центризбиркома, за Требушкина, который баллотировался от партии "За майбутнє", проголосовало 35,62% избирателей.