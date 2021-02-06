Данилов рассказал, влияли ли США на решение о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK

Совет нацбезопасности и обороны Украины работал над санкциями против нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne восемь месяцев, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Информация, что США влияли на введение санкций против бизнесмена, нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, не соответствует действительности. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 5 февраля на канале "Украина".

"Чтобы не делать никакой конспирологии, могу сказать на примере, когда мы вводили санкции касательно ситуации, связанной с "Мотор Січчю". Украина ввела эти санкции 14 декабря 2020 года, а США ввели санкции в отношении одной из компаний, которая, скажем так, имеет отношение к этому процессу, спустя месяц после того, как это сделала Украина. Поэтому считать, что это какие-то указания США, – ну, это совсем не соответствует действительности", – сказал Данилов.

Он отметил, что СНБО работал над вопросом санкций против Козака восемь месяцев.

"Были разговоры, что санкции якобы вводили срочно, день-два, кто-то решил. Могу открыть, это уже не большая тайна: восемь месяцев СНБО по поручению президента разбирался с информационным пространством нашего государства. С каждым днем мы получали все больше и больше информации, каким образом происходит финансирование, продвижение российских нарративов, каким образом и за какие деньги происходят все эти вещи", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.