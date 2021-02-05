"Ужасная пропаганда против Украины". Кравчук рассказал свои впечатления от канала ZIK

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на телеканале ZIK, против которого введены санкции, звучали ложные обвинения в том, что Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО.

Глава украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук 5 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил, что на канале ZIK звучала пропаганда против Украины.

"У меня была недавно возможность посмотреть ZIK. Мне сказали, что будет обсуждаться тема возвращения пленных. Я заявляю официально: целый час звучала ложь, обвинения Украины, обвинения меня лично, хоть ко мне и нашей делегации никто не обращался", – сказал Кравчук.

По его словам, из передачи можно было сделать один вывод: Украина не хочет принимать граждан из ОРДЛО.

"То есть идет постоянная ложь и подтасовка. Скажу честно: когда я не работал в делегации ТКГ, иногда думал, что, возможно, тут есть кусочек правды. Сейчас я вам скажу: ложь, манипуляция, никакой информации, ужасная, возмутительная пропаганда против Украины", – заявил глава украинской делегации.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.