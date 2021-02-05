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Решение о санкциях против "каналов Медведчука" основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы – Зеленский

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK (их связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком) – законно, обоснованно и справедливо, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Решение СНБО законно, логично, оправданно, а главное оно справедливо. А еще полностью поддержано США, Евросоюзом и странами "Большой семерки"
Зеленский: Решение СНБО законно, логично, оправданно, а главное – оно справедливо. А еще – полностью поддержано США, Евросоюзом и странами "Большой семерки"
Фото: president.gov.ua

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK основано в том числе на данных Службы безопасности Украины, которые пока не могут быть обнародованы. 

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеоблоге, который 5 февраля обнародовали на его странице в Facebook. 

"Все, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, – все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз. В том числе при помощи санкций", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что с 2014 года в Украине идет война. 

"С того же года у нас действует закон о санкциях. В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018 года, а также данных Службы безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к собственнику каналов. И именно это – главная причина прекращения вещания", – добавил президент. 

Причины для принятия решения о санкциях были "весомые и железобетонные", сказал он. 

"Решение СНБО законно, логично, оправданно, а главное – оно справедливо. А еще – полностью поддержано США, Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", – подчеркнул Зеленский. 

Он отметил, что власть критикуют не только каналы, которые попали под санкции. 

"Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали. [...] Зарабатывая благодаря войне, они утверждали, что ее нет. Точнее – есть, но она гражданская: не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а что это наш внутренний конфликт", – добавил глава государства. 

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, видеоблог, Тарас Козак, NewsOne, ОПЗЖ
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