Портников: Зеленский – отыгранная карта, для Кремля его уже не существует

На ближайших президентских выборах в Украине российские власти сделают ставку на кандидата, который будет более гибким к требованиям Кремля, чем действующий глава государства Владимир Зеленский, считает политический обозреватель Виталий Портников.

По мнению Портникова, российские власти будут пытаться найти взаимопонимание с украинскими бизнесменами Коломойским и Ахметовым Фото: Віталій Портников / Facebook

В ожидании новых президентских выборов Кремль продолжит способствовать дестабилизации ситуации в Украине. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил политический обозреватель Виталий Портников.

"Кремль будет способствовать дестабилизации политической и экономической ситуации в Украине и ждать новых президентских выборов. С тем, чтобы на этих новых президентских выборах победил какой-то кандидат, который будет более гибким по отношению к требованиям Кремля, чем действующий президент Владимир Зеленский. Зеленского для Кремля уже не существует, он – отыгранная карта", – сказал Портников.

По его словам, российские власти будут пытаться найти взаимопонимание с украинскими бизнесменами, прежде всего с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым.

"Насколько Коломойский и Ахметов готовы к таким договоренностям – это вопрос. И насколько Соединенные Штаты расследованиями деятельности тех или иных украинских нуворишей продемонстрируют, что любые их договоренности с Москвой могут привести к краху их бизнес-империй, – это тоже вопрос, который будет актуальным в ближайшие месяцы", – подчеркнул Портников.

Выборы президента Украины пройдут в 2024 году. На последних выборах главы государства в 2019 году, которые проводились в два тура, победил Владимир Зеленский. Он опередил пятого президента Украины Петра Порошенко, за Зеленского во втором туре проголосовало 73,22% украинцев.