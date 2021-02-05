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ПОЛИТИКА

Данилов: Мы будем только рады, если Россия заберет сотрудников заблокированных каналов к себе

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на предложение главреда RT Маргариты Симоньян, пригласившей на работу сотрудников украинских телеканалов, заблокированных санкциями.

Данилов: Мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории
Данилов: Мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет рада, если РФ заберет сотрудников заблокированных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK на работу в Москву. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировали в YouTube.

"…Я хотел бы поблагодарить человека из Москвы, который предложил им всем вернуться домой в Москву, и они сегодня там им предложили работу. Я ему благодарен, пусть забирают, мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что решение о введении санкций против телеканалов готовилось в течение восьми месяцев, и отменить его будет невозможно.

Работу в России сотрудникам попавших под санкции телеканалов предложила 4 февраля главный редактор кремлевского агентства Russia Today Маргарита Симоньян.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. 

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза. В России санкции осудили.

Теги: СМИ, санкции, Russia Today, Маргарита Симоньян, 112 Украина, ZIK, NewsOne, Алексей Данилов, Киевский форум по безопасности
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