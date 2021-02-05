Санкции против "каналов Медведчука" невозможно отменить – Данилов

Решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK (их связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком) готовилось очень тщательно, материалы для этого украинские спецслужбы собирали почти восемь месяцев, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов: Если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа началась еще летом прошлого года Фото: rnbo.gov.ua

Санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK отменить будет невозможно. Такое мнение секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказал в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которую транслировали в YouTube.

"Решение готовилось очень тщательно. Если кто-то считает, что такое решение можно подготовить за день, за неделю, за месяц, то он ошибается. Работа над ним началась еще летом прошлого года. Нам было понятно, что это не средства массовой информации, это сугубо пропагандистская машина Российской Федерации", – сказал Данилов.

Он отметил, что каналы, которые связывают с главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, не стоит считать средствами массовой информации в прямом значении этого слова.

"Это элементы, кто-то говорит, гибридной, информационной войны, это такой информационный террор против нашего государства, который развернула РФ. [...] Когда мы с каждым днем получали все больше и больше дополнительной информации, как это происходит, кто это финансирует, каким образом происходят те или иные вещи на этих каналах, нам стало совершенно ясно, что это очень опасная для безопасности страны ситуация, когда они могут перейти уже определенную, скажем так, границу", – пояснил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что решение не принимали, пока не собрали все доказательства "в единый пул", – чтобы не подвергать себя опасности их отмены.

"Эти решения отменить будет уже невозможно, потому что то, что собрали наши службы, то, что по нашему заданию отрабатывали в течение почти восемь месяцев, сегодня это можно уже сказать, материалы – они были реализованы в то время, когда они были готовы", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Так что конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил – полная чушь. Единственное, что могу сказать – материалы готовились в режиме закрытости, чтобы не было неожиданностей", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.