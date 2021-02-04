ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится

Этот материал впервые был опубликован в сентябре 2019 года, вскоре после принятия законопроекта об импичменте, внесенного в Раду президентом Владимиром Зеленским. Мы обновили статью 4 февраля 2021 года.

Что происходит?

2 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций к народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку (одним из лидеров этой политсилы является пророссийский политик Виктор Медведчук). Как следствие, под ограничительные меры на пять лет попали и три украинских телеканала, которые принадлежат Козаку: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович, выступая в парламенте на следующий день, обвинил Зеленского в фашизме и заявил, что партия будет инициировать импичмент главы государства. "Фашизм не пройдет, и вы все погибнете, потому что вы – дьявол, фашистский дьявол", – сказал Рабинович, завершив свое выступление песней "Вставай, страна огромная".

Днем позже, 4 февраля, состоялся анонсированный Рабиновичем экстренный съезд ОПЗЖ, на котором была принята "резолюция о начале процедуры импичмента Зеленского".

Что такое импичмент

Импичмент – специальная процедура смещения президента с поста в случае совершения государственной измены или другого преступления. Возможность отстранения главы государства в порядке импичмента и ее общая процедура описана в ст.111 Конституции Украины.

Президент Украины может быть смещен с поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Вопрос о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады [минимум 226 голосов]. Для проведения расследования Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады. При наличии оснований Верховная Рада не менее чем двумя третями от ее конституционного состава [300 голосов] принимает решение об обвинении Президента Украины. Решение о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента принимается Верховной Радой не менее чем тремя четвертями ее конституционного состава [338 голосов] после проверки дела Конституционным Судом Украины и получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и получения заключения Верховного Суда о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

При этом отдельного закона, который бы детально регламентировал процедуру отстранения президента, не было до сентября 2019 года, хотя обсуждался он неоднократно. В частности, некоторые нардепы предлагали принять закон и объявить импичмент экс-президенту Виктору Януковичу после его бегства из страны в феврале 2014 года. В конечном итоге Рада признала Януковича самоустранившимся от власти – прежде всего потому, что объявление импичмента – это длительный процесс, а решение о назначении и.о. главы государства нужно было принять как можно скорее.

Как работает закон об импичменте

Закон, принятый 10 сентября 2019 года, детально описывает основные принципы процедуры импичмента, порядок инициирования вопроса об отстранении главы государства, порядок создания специальной временной следственной комиссии и ее полномочия, процедуру рассмотрения дела об импичменте и так далее. То есть закон детализирует ст. 111 Конституции. Например, в законе говорится, что Верховная Рада в случае, если по каким-то причинам импичмент объявить не удалось, обязательно должна извиниться перед президентом в письменном виде.

Закон предусматривает следующую процедуру импичмента:

не меньше 226 депутатов вносят на рассмотрение парламента письменное представление о начале процедуры импичмента, в котором должны быть указаны основания для создания специальной временной следственной комиссии (СВСК);





Рада должна утвердить это решение простым большинством и немедленно уведомить о начале процедуры импичмента президента и Конституционный Суд;





Рада формирует СВСК из депутатов, одного спецпрокурора и нескольких специальных следователей (точное количество депутатов и спецследователей в законе не указано);





СВСК не позже чем через полгода представляет отчет о результатах расследования председателю Верховной Рады, затем президенту и народным депутатам, после этого отчет выносится на рассмотрение парламента;





Рада принимает решение по отчету СВСК путем тайного голосования. Парламент может решить дополнительно заслушать экспертов и свидетелей, поручить провести дополнительное расследование или перейти к процедуре обвинения президента;





Проект постановления об обвинении президента или прекращении процедуры импичмента рассматривается на закрытом заседании парламента. Для принятия решения нужно не меньше 300 голосов. Если проект не набирает нужного количества, процедура импичмента прекращается;





в случае принятия постановления об обвинении президента Рада направляет обращения в Конституционный и Верховный Суды. КС должен проверить, была ли соблюдена конституционная процедура, ВС – предоставить вывод, содержатся ли в действиях президента признаки государственной измены или другого преступления;





если Верховный Суд решит, что в действиях президента нет признаков преступления, процедура импичмента прекращается; нарушения, обнаруженные Конституционным Судом, Верховная Рада должна устранить;





в случае если и КС, и ВС не нашли нарушений, Рада готовит проект постановления об отстранении президента в порядке импичмента; его предоставляют депутатам и президенту и начинают рассматривать не позже, чем через два дня после объявления выводов Конституционного и Верховного Судов;





для принятия постановления нужно 338 голосов народных депутатов (голосование проводится тайно);





в случае принятия постановления об отставке президента сообщают главе государства, премьер-министру, председателям КС и ВС, и немедленно объявляют в средствах массовой информации;





если Раде не хватило голосов для принятия постановления, спикер письменно должен извиниться перед президентом;





если на любой стадии импичмента президент решит уйти в отставку добровольно, процедура прекращается, а собранные материалы передаются в органы досудебного следствия.

Что не так с законом об импичменте и почему у ОПЗЖ вряд ли получится его инициировать

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в заключении указывало (.doc), что принятый парламентом закон по большей части копирует положения действующего регламента Верховной Рады. Эксперты управления считают дублирование норм неоправданным, потому что регламент ВР тоже имеет силу закона.

"Кроме того, проект предполагает перенос значительной части действующих норм регламента в отдельный законодательный акт без существенной доработки – соответственно, сохраняются недостатки действующего механизма рассмотрения вопроса импичмента президента", – сказано в заключении.

Также управление указывает, что закон не конкретизирует, сколько депутатов и специальных следователей должно входить в состав спецкомиссии; четко не определены полномочия и законодательная база для деятельности спецпрокурора и спецследователей, а также права защитников президента.

Неудачная формулировка ст. 4 закона, говорится в заключении, при определенных условиях сделает невозможным создание спецкомиссии. Так, в документе сказано, что спецкомиссия формируется по пропорциональному принципу из представителей фракций Рады; председатель, его заместитель и секретарь комиссии не могут представлять одну партию. В случае, если в парламенте будет только две фракции, выполнить эту норму будет невозможно.

Рада приняла законопроект Зеленского об импичменте 10 сентября 2019 года. Документ раскритиковали парламентские юристы и нардепы. Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Управление обращает внимание и на другие неудачные формулировки. Так, в п.1 ч.3 ст.5 проекта говорится, что комиссия имеет право заслушивать президента Украины или защитника его прав. "То есть, проверяя факты и обстоятельства, подтверждающие или опровергающие наличие в деяниях президента Украины признаков государственной измены или иного преступления, комиссия может даже не заслушать его. Существует обоснованное сомнение в логичности такого подхода", – подчеркивается в выводе Главного научно-экспертного управления.

Претензии к принятому закону – как к процедуре принятия, так и к сути законодательного акта – есть и у народных депутатов. Так, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский назвал документ "фасадной реформой".

“Это про суть обещаний избирателям и их реальное воплощение новой властью. Обещали принять процедуру импичмента? Держите, готово, да еще и как фантастически быстро! Очередная #перемога монобольшинства? А если копнуть глубже? Увидим, что “за” проголосовало только монобольшинство. Почему? Потому что эта фасадная реформа не меняет абсолютно ничего. Этим алгоритмом никогда не удастся воспользоваться”, – написал он в Facebook.

На необходимости изменения Конституции настаивает и экс-вице-спикер Рады Оксана Сыроид. "Нужна новая редакция статьи 111, где импичмент будет прописан как политическая, а не уголовная ответственность. Поэтому пока что этот законопроект отразится на ответственности президента приблизительно как переход на новую косметику. То есть к самой проблеме никто не подбирается. Процедура, прописанная в Конституции, по факту импичментом не является. Хотя называется именно так", – заявляла она в комментарии изданию "ГОРДОН".

Один из авторов первой Конституции Украины, судья Конституционного Суда Сергей Головатый в интервью "BBC News Україна" говорил, что конституционная норма об импичменте прописана так, чтобы ее нельзя реализовать: это, по его словам, было компромиссом между парламентом и вторым президентом Леонидом Кучмой в 1996 году. "Вопрос тогда стоял просто – импичмент должен быть прописан в Конституции так, чтобы реально его никогда нельзя было осуществить", – отмечал он.

Головатый подчеркивал: чтобы импичмент стал реальным, нужно снизить порог результативного голосования.

По большому счету, порог голосования является главным препятствием для ОПЗЖ. Во фракции всего 44 нардепа, тогда как только для первого шага – внесения представления о начале процедуры импичмента – нужно в пять раз больше, не менее 226 голосов (принятая съездом ОПЗЖ "резолюция о начале импичмента" не имеет никакой юридической силы). Даже если представление поддержат все фракции, кроме "Слуги народа", и внефракционные депутаты, – это только 177 голосов. То есть нужно, чтобы за начало процедуры проголосовали не менее 49 представителей пропрезидентской политической силы.

Для того чтобы не просто начать, а отстранить президента в порядке импичмента, нужно три четверти голосов от конституционного состава Рады – это 338 голосов. Такая единогласность – большая редкость в украинском парламенте, даже для "популярных" решений. Например, за повышение минимальной зарплаты в августе 2020 года проголосовали только 295 нардепов.