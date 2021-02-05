Информационная война с Россией и санкции против "каналов Медведчука". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Видео: Shuster online / YouTube

На эфир пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова; вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Алексея Резникова; министра внутренних дел Украины Арсена Авакова; заместителя главы МВД Антона Геращенко; первого президента Украины Леонида Кравчука; председателя Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили; экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка; а также народных депутатов, известных общественных деятелей и журналистов.