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Видео: Shuster online / YouTube

Информационная война с Россией и санкции против "каналов Медведчука". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

5 февраля в эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". Гости ток-шоу будут говорить о санкциях против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, о том, почему телеканалы, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, пропали из эфира, а также о том, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

На эфир пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова; вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Алексея Резникова; министра внутренних дел Украины Арсена Авакова; заместителя главы МВД Антона Геращенко; первого президента Украины Леонида Кравчука; председателя Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили; экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка; а также народных депутатов, известных общественных деятелей и журналистов.

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, Арсен Аваков, санкции, Михаил Саакашвили, СНБО, Алексей Резников, журналисты, ZIK, NewsOne, Алексей Данилов, ОПЗЖ, Свобода слова Савика Шустера
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