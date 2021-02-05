Зе! Санкции. Выиграет ли Украина в информационной войне с РФ? 5 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Вечером 5 февраля в эфир выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера", главной темой обсуждения будут санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Гости программы будут говорить, почему каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, пропали из эфира; о том, выиграет Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.
Ток-шоу выйдет в эфир в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гостями программы станут:
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;
- вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Алексей Резников;
- министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
- заместитель главы МВД Антон Геращенко;
- первый президент Украины Леонид Кравчук;
- председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
- экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
- сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев;
- народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин;
- экс-спикер Рады, нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий;
- нардеп от ОПЗЖ, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич;
- лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;
- основатель интернет-издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон;
- заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова;
- главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;
- журналист Татьяна Даниленко.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу сентября 2019 года.