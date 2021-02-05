Зе! Санкции. Выиграет ли Украина в информационной войне с РФ? 5 февраля в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обсудят санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Вечером 5 февраля в эфир выйдет программа "Свобода слова Савика Шустера", главной темой обсуждения будут санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Гости программы будут говорить, почему каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, пропали из эфира; о том, выиграет Украина в информационной войне с Россией и почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины.

Ток-шоу выйдет в эфир в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями программы станут:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Алексей Резников;

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

заместитель главы МВД Антон Геращенко;

первый президент Украины Леонид Кравчук;

председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев;

народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин;

экс-спикер Рады, нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий;

нардеп от ОПЗЖ, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич;

лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий;

основатель интернет-издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон;

заместитель главного редактора интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова;

главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов;

журналист Татьяна Даниленко.

ВИДЕО Видео: Shuster online / YouTube