ГОРДОН
 
 
МИР

В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток – 2"

Глава внешнеполитического комитета парламента Германии Норберт Реттген предложил ввести мораторий на достройку газопровода "Северный поток – 2", но не как санкции против РФ.

"Северный поток 2" вызывает разногласия среди стран ЕС
"Северный поток – 2" вызывает разногласия среди стран ЕС
Фото: EPA

Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил России, США и Европейскому союзу согласовать мораторий на достройку газопровода "Северный поток – 2". Он нужен для переговоров между сторонами, сообщил Реттген радиостанции Deutschlandfunk.

Реттген заявил, что решение о моратории можно было бы рассматривать не как санкции к РФ, а как "паузу для начала переговоров".

По его мнению, если международное соглашение смогло бы исключить возможность использования газопровода как геополитического оружия против стран Восточной Европы, тогда сотрудничество с Россией в области энергетической политики можно было бы продолжить.

Реттген считает, что Германия не получит никакой выгоды от "Северного потока – 2", потому что газопровод не имеет никакого отношения к энергоснабжению страны.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта "Северный поток – 2".

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден считает газопровод "Северный поток – 2" "плохой сделкой для Европы".

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству "Северного потока – 2" не только санкциями.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, санкции, радио, угрозы, строительство, газопровод, Бундестаг, комитет, Европа, мораторий, безопасность, газета, Северный поток – 2, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Российский газопровод в США считают "плохой сделкой"
В Госдепе США заявили, что будут мешать строительству "Северного потока – 2" не только санкциями
Вчера 16.06
Строительство газопровода началось в 2018 году
ПОЛИТИКА
США не отказываются от санкций в отношении "Северного потока – 2" – Госдеп
3 февраля, 2021 18.06
США не хотят допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры
США могут отменить санкции против "Северного потока – 2", но есть условия – СМИ
2 февраля, 2021 16.04
Бон заявил, что вопрос о прекращении проекта "Северный поток-2" уже поднимался
Германии следует отказаться от проекта "Северный поток – 2" – госсекретарь Франции по делам Европы
1 февраля, 2021 13.16
"Северный поток 2" газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
В Германии ответили на призыв Франции свернуть "Северный поток – 2"
2 февраля, 2021 00.06
Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока 2"
Байден считает, что "Северный поток – 2" станет "плохой сделкой для Европы"
27 января, 2021 10.01
В Бундестаге предложили ввести мораторий на "Северный поток – 2" / ГОРДОН
Игорь Соловей, МИР
Соловей: Германия самостоятельно не откажется от "Северного потока – 2". Но на сторону Украины уже стали немецкие либералы и партия "зеленых"
26 января, 2021 19.10
Строительство газопровода возобновили 11 декабря 2020 года
Россия возобновила строительство "Северного потока – 2" в водах Дании
24 января, 2021 22.58
США 19 января ввели новые санкции против "Северного потока 2"
Первая немецкая компания вышла из проекта "Северный поток – 2" из-за угрозы американских санкций – Bild
20 января, 2021 10.43
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной G
Виктория ВОРОНИНА
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
"Порнография", "Это так сексуально! Шикардосик". Maruv оседлала двух девушек
  "Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
"Откладывает себе на похороны". Павлик рассказал, какая у его матери пенсия
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
"Твоя Люба". 66-летняя Успенская поделилась снимком в объятиях 16-летнего бизнесмена
  "На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"На праздничный стол и на каждый день". Победительница "МастерШеф 2" Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
"Вот и в девочку оделась". Dorofeeva позировала в откровенном платье
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
"У меня не было денег". Звезда "Великолепного века" Узерли показала, как выглядела до того, как стала популярной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS