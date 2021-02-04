В Госдепе США заявили, что будут мешать строительству "Северного потока – 2" не только санкциями

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Америка противостоять строительству газопровода "Северный поток – 2" не только введением санкций. Об этом он сказал на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепа 3 февраля.

"Санкции являются лишь одним из многих важных инструментов, и мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от хищного поведения в данном случае России", – сказал он.

Прайс пояснил, что администрация США "будет следить за процессом строительства и сертификации" и решать, нужны ли еще санкции.

Он подчеркнул, что, по мнению правительства США, "Северный поток – 2" и вторая ветка "Туркменского потока" призваны усилить влияние России на другие страны и подрывают трансатлантическую безопасность.

Спикер Госдепа напомнил, что президент Джо Байден считает "Северный поток – 2" "плохой сделкой".

"Он разделяет Европу. Он подвергает Украину и Центральную Европу воздействию российских манипуляций и противоречит заявленной европейской цели в области энергетической безопасности. Повторюсь, это одна из тех задач, над решением которых мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами", – резюмировал Прайс.

Немецкая газета Handelsblatt написала 1 февраля, что Байден может снять санкции против "Северного потока – 2", если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал официальный оператор газопровода, компания Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км "с небольшим", говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря.

11 декабря Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако тогдашний президент США Дональд Трамп ветировал его. 1 января 2021 года в Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. За проголосовал 81 сенатор, против – 13.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток – 2". В частности, санкции коснулись российского судна "Фортуна" и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании "Рустанкер", нефтяного танкера "Максим Горький" и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский "Газпром" впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство "Северного потока – 2" в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в Германии.