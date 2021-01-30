При администрации Байдена интерес США к Украине и событиям в стране однозначно вырос – Зеркаль

Администрация новоизбранного президента США Джо Байдена "держит руку на пульсе" и следит за ситуацией в Украине, заявила советник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль.

Зеркаль: Новости – совсем не хорошие для россиян – чувствуем, не заставят себя ждать Фото: Lana Zerkal / Facebook

После прихода к власти в США новоизбранного президента Джо Байдена интерес Белого дома к Украине вырос. Об этом советник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль написала в Facebook 29 января.

Зеркаль сообщила, что сейчас находится в Вашингтоне.

"Мы хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событиям у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе, и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", – написала она.

Советник главы "Нафтогазу" отметила, что при новой администрации в США "повысился интерес" к теме "Северного потока – 2".

"Желания и инструментов для остановки "Северного потока – 2" более чем достаточно. Имеющийся арсенал включает три вида санкций: к компаниям, которые могут прокладывать трубы, к страхующим и тем компаниям, которые сертифицируют газопровод. Но это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости – совсем не хорошие для россиян – чувствуем, не заставят себя ждать", – добавила Зеркаль.