На площадке Киевского форума по безопасности обсудили блокирование "каналов Медведчука". Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.