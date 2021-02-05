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У сайтов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK отобрали домены ua

Сайты телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne перешли на резервные адреса zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv, так как у них забрали их предыдущие домены.

Сайты телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne были вынуждены перейти на другие адреса
Сайты телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne были вынуждены перейти на другие адреса
Фото: depositphotos.com

У сайтов заблокированных телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne отобрали домены ua. Об этом говорится в сообщении телеканала ZIK.

"Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути, владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать", – говорится в сообщении.

Сайты телеканалов перешли на резервные адреса zikua.tv, 112ua.tv и newsoneua.tv. 

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета нацбезпасности и обороны о санкциях в отношении нардепа от "оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Теги: Украина, санкции, журналисты, 112 Украина, ZIK, NewsOne
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