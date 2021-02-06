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КИЕВ

В Киеве пикетировали телеканалы "Наш" и "Интер"

По данным полиции Киева, акции протеста возле телеканалов "Интер" и "Наш" прошли без нарушений общественного порядка.

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В полиции рассказали, что протестующие не блокировали работу телеканалов
В полиции рассказали, что протестующие не блокировали работу телеканалов
Фото: kyiv.npu.gov.ua

6 февраля в Киеве прошли акции протеста возле телеканалов "Наш" и "Интер". Об этом информирует полиция столицы.

"Возле телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акций. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения каких-либо правонарушений. Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирование работы телеканалов не происходит", – говорится в сообщении.

Позже в полиции подчеркнули, что акции были запланированными, они прошли "без нарушений общественного порядка".

"Интерфакс-Украина" отмечает, что "Интер" собирались пикетировать представители партии "Братство", а "Наш" – представители "Правого сектора". Они выступают против работы телеканалов.

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский объяснял в Facebook, что "фронт борьбы с кремлевской пропагандой расширяется". Он, в частности, назвал "преступной" деятельность телеканала "Интер".

4 февраля во время акции протеста возле телеканала "Наш" произошли столкновения националистов с полицией.

2 февраля президент Украины Владимир ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. 5 февраля глава государства сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законное и обоснованное.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Теги: Киев, Дмитрий Корчинский, санкции, протесты, полиция, телеканал Интер, пикет, Братство, ZIK, полицейский, NewsOne, телеканал Наш, акции протеста
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